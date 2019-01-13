〈南部〉夜宿興達電廠旁 環局長促再減煤

2019-01-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局長袁中新昨表示，已要求中油生產低污染的低硫油，將納入高市環境維護管理自治條例，全面要求工廠使用，整體硫氧化物將減少四成，並要求興達電廠三、四號燃煤機組秋冬減煤三成以上，未來採取階梯減煤方式，達到總排放量減少。

環保局長袁中新前晚夜宿茄萣興達電廠附近，走訪電廠周遭、永安溼地，聽取地方居民的心聲，呼吸相同的空氣，更能感同身受，其中七旬黃姓居民是地方早期抗爭的靈魂人物，他向袁中新表示，地方長期空氣污染嚴重，造成空氣品質不佳。

要求工廠全面改用低硫油

袁中新表示，高市空氣污染主因是PM2.5，減少硫氧化物是重點，已要求中油生產低硫油給高雄工廠，預估半年可完成，從源頭管理原料減少污染，並將納入高市環境維護管理自治條例加以管制，全面要求工廠改用低硫油，有助於整體硫氧化物減少四成，且比變更天然氣設備省錢，也能少繳四成空污費。

三、四號燃煤機組 減三成以上

至於環保團體訴求興達電廠燃煤機組提早除役，但台電在嘉義以南僅高雄有發電廠，強調興達電廠因供電需求，目前尚無法除役，袁中新指出，台電一、二號燃煤機組已要求秋冬減煤三成，下個月將核定三、四號燃煤機組秋冬減煤至少三成以上。

袁中新強調，高市空污防制將在空污總量管制的架構下，推動「實質減量、優化管理」策略，他也要求台電最佳化操作，使用低污染的煤，提升空污防治設備效率，達到整體排放量減少，台電允諾研議評估可行性。

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