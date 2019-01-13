〈南部〉無風無雨路樹斷 里長籲全面清查

2019-01-13

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市建業社區巡守隊員前晚夜巡，赫見台九線知本路四段一間超商旁路樹倒塌，無風無雨樹幹攔腰斷裂，影響行車安全。建業里長王正元會同巡守隊員和知本派出所警員共同清除；王正元表示，同一地點已發生兩次路樹斷裂事件，前次還壓毀了一輛自小客車，所幸未傷及民眾，籲縣府全面清查台九線危險路樹，確保用路人安全。

台九線知本路四段種植了成排美人樹當路樹，每逢花期的豔麗景色總讓人眼花撩亂，但枝幹易斷。建業巡守隊員蔡忠義，田錦龍前晚十點騎機車巡經知本路四段一間超商前，發現一株逾五公尺高的美人樹攔腰折斷，斷裂樹幹橫躺在南下車道。由於當時無風又無風，路樹突然斷裂，嚇壞用路人、超商顧客及鄰近居民，巡守隊員立刻回報，王正元獲悉前往，會同趕來增援的另名巡守隊員涂清章偕警方共同清除，約四十分鐘排除路障，恢復雙道通車。

「樹種不好，台灣的行道樹種植要多改進。」路樹自斷，民眾議論紛紛，籲相關單位應該要隨時注意枯樹，早點移除。

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