〈南部〉兩人撕公投票 屏選委會各罰2500

2019-01-13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年五合一選舉投開票日狀況不少，屏東縣選委會共開罰五件，除撕公投票、選票，還有選務中心主任為候選人站台、鄉長候選人文宣未簽名等，另有一件將選票攜出拍照的違規，因涉刑法由檢警偵辦。

油漆工一天1500元 他求情非故意

撕毀十張公投票的謝姓男子，向屏東縣選舉委員會監察小組表示，他是油漆工，一天工資一千五百元，家有老母親要照顧，經濟重擔全靠他，但投公投票的人實在太多，排隊排好久，已答應老闆中午要上班，怕趕不及，又怕公投票被人拿去亂投，於是撕掉，並非故意。

另名八十五歲的張姓老婦撕毀三張公投票，她說，一次投十多張票「霧煞煞」，後面排隊的人又一直催，她很緊張，不小心就蓋錯、撕破票。

可處五千元 未妨害投票減輕

選委會說，兩人違反公民投票法第四十四條可處五千元罰鍰，考量排隊人潮眾多且其並未妨害或擾亂投票，依行政罰法第八條及十八條減輕二分之一處罰，裁處二千五百元。另東港還有一名蘇姓男子撕毀里長選舉票，依違反公職人員選舉罷免法一百一十條處五千元。

還有一名曾姓鄉長候選人，遭人檢舉競選宣傳品未親自簽名，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第五十二條；另有林姓男子擔任鄉選務作業中心主任，被檢舉公開為候選人站台並參與造勢活動，涉嫌違反選罷法第四十五條；兩人經審查後，都被依選罷法第一一○條裁處十萬元。

另有一起涉及刑法，九如鄉一男子將領得的五張選票攜出開票所，並用手機拍攝，涉嫌違反選罷法第一○八條，由檢警偵辦。

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