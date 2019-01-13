〈台北都會〉台北松山療養院遭拆 文資團體痛批

2019-01-13

〔記者楊心慧／台北報導〕一九一五年日治時期興建的松山療養院昨上午遭拆，台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰表示，松山療養院是台灣進入現代化後珍貴的醫療建築，和樂生療養院一樣重要，本來前天晚上已準備好提報資料，要送台北市文化局，未料竟突然被拆，十分不滿。

對此，文化局長蔡宗雄表示，去年十月八日邀集三位文資委員赴現場進行文資價值評估會勘，但一致認為松山療養院不具文資價值，不予列冊追蹤，當時也有會勘紀錄，完全符合程序。

松山療養院在日治時期是「錫口養生院」，終戰後改為台灣省立松山療養院，一九五○年改制為台灣省立結核病防治院。

蕭文杰與幾位文資界人士昨聽聞遭拆的訊息，立刻趕往現場，仍無法阻止拆除作業。蕭文杰說，由於文化局不願前來定為暫定古蹟，這棟珍貴的醫療建築只能消失，文化局曾對該建築做文資評估，但三位文資委員沒注意到這是日治時期的建築，當時僅有一九五○年的資料，因此委員認為不具文化價值。

蕭文杰表示，這棟建築見證台灣慢性病醫療，台灣在日治時期對特殊慢性病患收治療養，同時也有隔離與拘禁政策，就台灣而言，類似的有世界遺產潛力點的「樂生院」，及已經被拆除的「養神院」，因此僅存的「錫口養生院」（松山療養院前身）病房具罕見與高度文化資產價值。

長期修復文資建築的建築師呂大吉表示，拆除過程中有文資認定時遮蔽部分的新發現，通報文化局就得先停工，文化局需出面處理，不能直接拆除。

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