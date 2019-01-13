〈台北都會〉《北市立委補選衝刺》何志偉辦音樂會 綠大咖站台力挺

2019-01-13

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市士林、大同區立委補選候選人何志偉昨舉辦音樂會，為民進黨立委補選首場大型造勢活動，不僅由黨主席卓榮泰親自督軍，更集結北部地區首長、大咖站台，包含桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新北市立委補選參選人余天，現場集結近千支持者，展現民進黨內團結氣勢。

卓榮泰親自督軍 盼取得勝利

卓榮泰致詞時強調，中央到地方全力投入這場選戰，一定要取得勝利；民進黨要用誠懇的態度完成這次選舉，要讓人民看到民進黨的改變。他說，余天、鄭文燦與林智堅都到場，「北北戰區」已經成立，要用更具體的行動贏得雙北立委補選的勝利。

陳炳甫 積極拜訪地方人士

國民黨候選人陳炳甫昨未公開露面，僅安排數場客廳會、小型活動拜訪地方人士，鞏固基層組織；未來將邀高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜合體站台，現正協調具體時程。

陳思宇 與柯爬山騎單車

民調目前第三的陳思宇昨則狂打柯Ｐ牌，上午先是與柯一同到政大爬山，下午再與柯從大同區騎單車至社子島，吸引不少選民關注。柯文哲行前被媒體問及陳思宇民調低迷時回應，先不管民調，凡事要努力去做，do your best。

相對藍綠大咖多，柯也被媒體問及自己獨鬥藍綠群雄的感想。柯文哲表示，每個人都用自己的方式去做，選舉是一種改變政治文化的社會運動，要帶來新的價值，如果是傳統的綁樁腳，大家排排站、旗子搖一搖，對台灣沒有正面發展。至於陳思宇落選是否會影響個人聲勢？柯僅答，就認真做，想那些沒有辦法。

此外，陳思宇日前舉辦募款晚會，外界質疑陳家族有錢卻向民眾募款。陳思宇說，公開募款是希望促進民眾參與，未來也會將帳目公開，更呼籲對手何志偉、陳炳甫將選舉支出公開供市民檢驗，認為這是進步價值最基本的原則。

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