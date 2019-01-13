〈台北都會〉北市登山步道產業化 藍綠議員齊聲反對

2019-01-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨體驗「台北大縱走」，耗時三小時半，行走五．五公里的登山步道，為台北登山步道「產業化」做準備。大地工程處透露，登山步道產業化將以登山客、遊客眾多的「四獸山步道」做為試金石，嘗試將商機、簡單的飲食需求，帶進登山步道，預計五、六月提出具體方案，但藍綠北市議員齊聲反對，恐破壞生態。

四獸山步道先做 引進簡單飲食

國民黨市議員秦慧珠表示，若將商家、販賣機引入登山步道，將破壞景觀，她個人相當反對導入人工機器、設施。民進黨市議員洪健益也說，柯文哲想法雖別出心裁，但會有許多破壞環境、業者競爭衍生問題，不僅實際可行度堪憂，引進飲食也與登山健康養生的目的背道而馳。

台北大縱走 柯體驗五．五公里

為推廣台北市步道系統，大地處將一三五條山坡型步道串連起來，規劃為南、北兩線「台北大縱走」環山步道，全長總計九十二公里，海拔高度一一二○公尺。柯文哲昨「體驗」從貓空的飛龍步道，一路由樟樹步道天恩宮、茶推中心步道，最後抵達指南宮，全長約五．五公里，因下起細雨，步道濕滑，耗時三個多小時。

製作相關App、設置購物機台

柯文哲也提及，台北市有九十二公里的環山步道，市府正積極把北市的特色步道產業化，包含製作相關App、設置購物機台、舉辦南北大縱走的計畫，目前都在陸續推動中。

大地處道路步道科長陳彥成表示，台北大縱走串連後，三個月就有超過五百名登山客完成，勢必可以吸引更多觀光人潮，再來帶動相關產業，因此正在評估「四獸山整體規劃案」，先以四獸山步道為試金石，考量周邊福德街二二一巷商家眾多，未來也許可在山裡面結合民間商家或販賣機，提供簡單的飲食需求，讓引進商業變為可能。

預計五、六月提出具體方案和配套

大地處說，預計五、六月會提出具體的方案和配套，但現在登山步道多為保護區，若需要變更為風景區或風景特定區，程序就會拉長。

不過秦慧珠指出，登山步道要從保護區變更為風景區是可以，但要有完整配套，一旦涉及保護區變更使用，權限就會在中央，需通過交通部觀光局評審，否則變更風景區只是喊假的。

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