〈台北都會〉金門鸕鶿爆量 有人為賞鳥先嚇鳥

2019-01-13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處表示，金門的冬候鳥「鸕鶿」今年約達一萬三千多隻，是近二十年來最大的數量，對於近日有民眾為了觀賞「鸕鶿」飛舞的壯觀景象，竟然敲打鐵盆等製造聲響來驚嚇鳥群，多數民眾怒批沒有公德心、水準低，金門國家公園警察表示會加強巡邏、勸導。

「鸕鶿」在每年十月下旬，從中國大陸北方飛到長江以南的湖泊及金門過冬，傍晚成千上萬隻的「鸕鶿」，井然有序的排成「人」字形或「一」字形的隊伍，陸續從海上飛回樹林歸巢，是金門代表性的生態景觀之一。

「金門飛羽觀測站」臉書貼出照片，有民眾為了觀賞「鸕鶿」大軍的壯觀場面，竟持疑似樹枝連續敲擊鐵盆，巨大的聲響驚嚇到「鸕鶿」，嚇得騰空飛起。消息一出，大批民眾撻伐太可惡。

金管處及警政署保七總隊金門分隊表示，野生動物保育法的保護對象是保育類動物或在野生動物保育區內，驚嚇「鸕鶿」找不到相關罰則，所以「無法可罰」，只能加強巡邏並道德勸說。

不過，有民眾表示，某縣市曾有類似情形，警方後來依違反社會秩序維護法第七十九條，「虐待動物、不聽勸阻」，罰鍰三千元以下。

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