〈台北都會〉《新北》歲末同歡 感謝課後照顧老師

2019-01-13

〔記者翁聿煌／新北報導〕「兒童課後照顧輔導協會」等團體，昨天在三重區舉辦「教育關懷暨課後照顧歲末感恩音樂會」，邀請課後照顧的老師及志工家長們聯誼，新北市長侯友宜也到場感謝大家的辛勞與奉獻。

靈鷲山普仁獎 101人獲表揚

另外，「靈鷲山普仁獎」昨天頒獎，鼓勵一○一位在弱勢艱困的逆境中，樂觀面對人生的「小太陽」。

「兒童課後照顧輔導協會」創會理事長曾承逸表示，不少經濟弱勢家庭，家長為了維持家計在外奔波，無力關心子女課業，幸好社會有許多關懷教育和學習弱勢的老師，在課後照顧領域投入心力，放學後義務指導學生課業。

曾承逸與新北市中小學家長會長協會、家長志工教育成長協會、台灣兒童美語協會、新北市兒童教育關懷協會等單位，昨天共同舉辦歲末感恩音樂會，感謝各界對兒童課後照顧的支持與關懷，餐會邀請梁心頤、戴愛玲、黃文星、林育群和納豆等演藝人員同歡。

另外，「靈鷲山第十六屆新北Ａ區普仁獎」昨天頒獎，表揚一○一位在弱勢艱困的逆境中，仍然認真生活、樂觀面對人生的「小太陽」，靈鷲山佛教教團普仁獎從二○○三年推動迄今，已發掘六七一四位「小太陽」。

靈鷲山慈善基金會董事長性月法師表示，生命教育、品德教育是普仁獎的核心價值；代表國中組分享心得的舒珏廷說，雖然從小失去母親，但阿嬤很愛她，一個弟弟雖然有智能障礙，但她已經長大了，可以分擔阿嬤的重擔。

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