〈北部〉《花蓮》義乳內衣設計師 助5千人重建自信

2019-01-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕乳癌患者經醫師建議後評估，多半會選擇手術切除乳房降低復發機率，但隨後必須面對失去乳房的心理調適，花蓮從事義乳內衣設計的林嫦瑜，不僅為患者量身打造舒適內衣提升自信，還身兼心靈導師解除內心疑惑，十年來已助五千多人重展笑顏，有快樂「奶媽」封號！

「我不怕事，只怕你有事不找我！」林嫦瑜從事義乳內衣設計十多年，透過幫助切除乳房患者穿戴義乳內衣的過程，陪伴走出內心沉痛的煎熬，並定期現身癌友會，進行按摩及運動教學，分享減緩術後不適的方法。

林嫦瑜在十多年服務期間，共為五千多名患者量身製作義乳內衣，回想首次見到患者術後令她「震撼」的傷口，同為女人頓時多了一分同理心，同時也告訴自己，未來要持續用雙手為這群姊妹重拾抬頭挺胸的信心。

林嫦瑜說，義乳內衣除可保護傷口，對於單邊切除乳房的女性，還可預防長期姿勢不良導致的脊椎側彎，而雙邊切除者，因缺乏阻力，透過穿戴更能降低快走或是跑步時的跌倒情形，加上內衣量身訂做，不僅符合身形，穿起來也兼具自然效果。

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