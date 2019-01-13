〈北部〉用地變更 宜蘭交流道設休息站重招商

2019-01-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府徵求民間規劃及投資，辦理「宜縣交流道周邊設置轉運站暨遊客服務中心BOO案」，原規劃轉運站與國道休息站共構興建，但因涉及特定農業區農業用地變更問題，以及評估交流道旁設轉運站效益不大，前年喊卡；縣府重新規劃，決定休息站與轉運站脫鉤，近期重新公告招商；縣府交通處指出，全案仍待廠商提出計畫書送縣府審議通過才可簽約興建。

縣府重新規劃 與轉運站脫鉤

宜蘭縣政府原先計畫引進民間力量，透過促參方式在交流道周邊設置轉運站暨遊客中心，將轉運站與休息站共構興建，讓遊客將車停在轉運站，轉乘公共運輸進入市區，疏解市區車流，開始辦理相關的BOO促參案推動（由民間自備土地及資金興建營運）。

不過，全案因遇到定農業區農業用地變更問題，要變更需以政府機關為公共設施興辦主體，若由民間參與投資，無法辦理變更；加上縣府評估後，認為交流道旁設轉運站，離市區過遠，縣民搭乘公共運輸並不方便、效益不彰，因此於前年喊停，暫時不再公告招商。

用BOO案 開放廠商投資興建

現有的宜蘭轉運站為臨時站，有重建需求，縣府重新規劃，決定將轉運站與遊客服務中心（休息站）脫鉤，改辦理「宜蘭縣交流道休息站BOO計畫案」，開放廠商申請投資興建，土地面積需達三公頃，休息站需設有農民廣場、漁產直銷中心及蔬果冷藏等設施，宜蘭轉運站則原地重建。

結合農民市集 推銷農產品

縣府交通處指出，轉運站與休息站脫鉤，轉運站離市區近，縣民搭乘公共運輸較為便利，休息站則可以結合農民市集等設施，打造成縣內另外的觀光景點，更能向縣外觀光客推銷宜蘭農產品，行銷宜蘭農業特色，可以說是一舉數得。

交通處表示，宜蘭縣交流道休息站BOO計畫案近期重新公告招商，已有一家廠商完成資格審查，待該廠商提出完整計畫書送縣府審議通過，就可以簽約啟動興建，至於特定農業區農業用地變更問題，縣府會全力協助研議解決辦法。

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