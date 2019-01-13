〈北部〉苑裡農地重劃區 車禍年逾300件

2019-01-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮社苓、田心與玉田等里經農地重劃後，採棋盤式規劃，景觀雖整齊、清爽，但因交岔路口缺少交通號誌管控，車禍頻傳，近三年來，年年都發生超過三百件事故，民眾形容「幾乎每天都有」，警方也呼籲用路行經重劃區時，應減速慢行，尤其穿越路口時，留意、禮讓。

轄區苗栗縣通霄警分局表示，苑裡鎮社苓、田心與玉田等里的農地重劃區道路採棋盤式規劃，農路為垂直交岔，缺少交通號誌控管，已經設置「反光告示牌」提醒用路人，並於易肇事路口設置「LED警告標誌」及感應式路口預警，希望能提醒用路人注意路況。

警方說，因車流量也是交通號誌設置的評估因素之一，農路一般車流量少，主管機關考量效益，通常不會設置交通號誌控管，用路人行經路口若不注意，容易發生車禍，尤其是入夜或天候不佳等視線不良條件下，情形更為嚴峻。

警方分析，重劃區內交通事故主要是貫穿東西向的苗四十五及苗四十七線，與交會的田中三路、田中五路、玉豐五路車禍較多；因為重劃區附近為工業區，事故當事人，大多是工業區工作者，於上、下班時間，車禍頻率也較多。

地方表示，幾乎每天可以聽到、看到救護車鳴笛聲救及警車急赴現場處理畫面，只能多告誡親友行車要注意速度以及禮讓，畢竟安全第一。

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