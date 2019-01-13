〈北部〉花500萬買藝術品惹議 苗縣府︰依法辦理

2019-01-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府縣庫依舊困窘，縣長徐耀昌於日前縣務會議，也要求各單位預算循例先控管十％，卻花五百萬元添購藝術品，將設在縣府第一辦公大樓前廣場；縣府文化觀光局表示，因第一辦公大樓改建完工以來，未有公共藝術設置，此採購案為依「公共藝術設置辦法」設置，經費於當初大樓改建工程已有保留，未增加預算支出。

要求撙節支出遭質疑

縣府爆發財政危機，徐耀昌於首屆上任後，財政由中央控管，並力行撙節支出，財政缺口止血，漸趨穩定，但負債仍多；徐耀昌於今年第一次縣務會議中，也請各局處室應持續共體時艱，撙節支出，要求今年度各單位預算循例先控管十％，希望達成每年決算都有結餘，年年定額還債，逐步健全縣府財政的目標。

文觀局︰未增加預算

不過，縣府卻花五百萬元，添購藝術品，將設在縣府第一辦公大樓前廣場，引起民眾質疑此舉似乎與撙節作為有違。文觀局說，依據文化部「公共藝術設置辦法」，凡領有建照的公有建築物及五億元以上的政府重大公共工程的興辦機關，均應依法編列建築物造價的百分之一做公共藝術經費。

文觀局說，縣府第一辦公大樓於二○一四年完工啟用以來，未有公共藝術設置，因此依法採購，且此經費於當初大樓改建工程中已編列包括在內，已有保留，並未增加預算支出。

文觀局透露，採購的藝術品，是享譽國際的知名在地雕塑大師康木祥的作品「如意」，採用台北一○一退役電梯鋼索，經過彎折曲直及焊接製成的立體雕塑，高約三公尺、直徑約近二公尺。

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