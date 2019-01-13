〈北部〉等了10年 中壢區「老憨兒家園」啟用

2019-01-13

〔記者許倬勛／中壢報導〕真善美社會福利基金會是全台少數專責收容老憨兒的機構，為收容更多需要幫助的人，歷經十年、超過三萬人捐款協助，位在中壢區新落成的「老憨兒家園」昨正式啟用，預計可收容七十二位老憨兒。市長鄭文燦出席落成典禮表示，期許社會「關愛多一點，紛擾少一些」。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴說，超過四十五歲的憨兒在父母過世後，家人多半無力照護，憨兒的老化速度又比常人快，因此決定籌建老憨兒家園；未料募款碰上許多困難，連建築外牆磁磚、所需的油漆等建材，都是由善心廠商捐助，歷經十年才完工。

謝秀琴說，新設的老憨兒家園有行政大樓、教室及住宿空間等，最多可收容七十二位老憨兒，目前入住者已有四十一人。

老憨兒因有了新家而開心，勤練太鼓在落成典禮上表演，贏得熱烈掌聲。鄭文燦說，真善美社會福利基金會有四個不同類型的身障家園，包括喜憨兒、老憨兒等，照顧人數約兩百人，目前規劃在新屋設立社福村，提供需要者更多的照顧，市府也會大力支持。

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