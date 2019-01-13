〈北部〉桃園身障生適性博覽會 500多人參與

2019-01-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市一○八學年度針對身心障礙學生適性輔導安置，提供一五六九個名額，二月十三日至廿二日受理報名，為讓身障學生更了解各校特色，教育局昨在桃園特殊教育學校舉辦身障學生適性輔導安置宣導博覽會，現場共有高中職、家長團體等四十六個單位設攤，吸引五百多人到場，透過博覽會，讓身障學生能有更多元的入學選擇。

市長鄭文燦表示，身障學生是慢飛天使，需要愛心灌溉，除了家長永不放棄的愛，也需要學校及老師給予更充分的安排。桃園市身障者約八萬人，身障學生共一萬一三九一位，目前已達國小、國中、高中三級完整銜接，今年特教補助預算共一億○五四四萬元為歷年最多，項目包括學雜費減免、教科書、交通費、教育代金、獎助金、助理員等，每年也持續增加特教業務費，希望打造一個更好、更適性、更溫暖的特教學習環境。

鄭文燦表示，一○七學年度，全市高中、國中、國小的身障學習班級數共五○五班，一○八學年度會再依學生人數及需求調整增設，按照地區、類別提供家長充分選擇，包括上下學接送安排更貼心等，希望各校特教學生都能獲得最好的照顧。

教育局長高安邦表示，國中身障學生升學除參加免試入學、特色招生外，亦可參加適性輔導安置，各項管道若皆錄取，也能擇一就讀。

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