〈北部〉《桃園》中路二號社宅 租金5700元起跳

2019-01-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府目前規劃十二處社會住宅，其中以「中路二號」社宅進度最快，市府住宅發展處日前公告將於二月廿日至三月五日受理申請，租金五千七百元起跳，民眾可選擇線上或臨櫃申請；線上申請可至「桃園市社會住宅申租管理系統」網站，收件地點則分別在桃園市政府二樓川堂、龜山區住宅發展處辦公室，預計今年第四季即可入住。

2月20日起受理申請

「中路二號」社宅提供二一二戶住宅單元，其中七成、一四八戶給一般戶，租金七千兩百五十元起跳，另三成、六十四戶為政策戶（含原住民戶十戶），租金五千七百元起跳；另提供一四○格汽車停車位（含十三個無障礙車位）、三百格機車停車位（含十四個無障礙車位），租期以三年為一期，屆滿可續約一次，合計不得超過六年，但符合經濟或社會弱勢身分者（政策戶），或其他特殊情形經桃園市政府專案核准，租期得酌予延長。

共計212戶 7成一般戶

提供的房型有一、二、三房型，所有房型都附床架、衣櫃、鞋櫃、冷氣、熱水器、廚具，但基於衛生考量不附床墊，一房型社宅另附沙發。車位租金為每月兩千元，停車位採登記抽籤制，一次僅能申請一車位，若第一次抽籤後仍有餘位，會另行公告辦理第二次及後續登記抽籤承租，第二個車位租金為每月兩千五百元；此外，每戶住宅提供一格免費機車位，僅收取每月一百元清潔費，第二格月租二五○元。社宅未來將以市民卡做為管理證，磁扣為輔助性管理方式。

設籍、就學、就業都可申請

至於申請資格，凡十八歲以上、設籍桃園市滿一年或具桃園市就學及就業事實者、家庭成員於北部區域（北北基桃竹）無自有住宅、平均每人每月所得不超過四萬七九二二元、不動產總價值低於五四○萬元、沒有申請租金補貼、包租代管者。

住戶簽約時需同時繳交保證金，一般戶保證金為兩個月租金、政策戶保證金為一個月租金；另所有租屋契約需送法院公證，公證費用由住宅發展處及承租人各負擔二分之一，於簽約同時繳交，若承租人未滿一年解約，需負擔全額公證費。

桃園市中路二號社會住宅房型及租金表

中路二號社宅都有基本裝潢，圖為樣品屋。（記者謝武雄攝）

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