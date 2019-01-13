〈中部〉Janet后里騎馬 FB直播行銷台中花博

2019-01-13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博廣受遊客好評，十二日台灣知名旅遊節目主持人Janet謝怡芬參觀花博，還在后里馬場透過臉書直播，與百萬粉絲互動，向全世界行銷台中花博。市府觀旅局長林筱淇表示，未來不排除邀請Janet擔任台中市觀光大使，向國內外行銷台中。

Janet到后里馬場參訪體驗騎馬，被粉絲們認出，紛紛要求拍照簽名，沿途熱情向遊客揮手互動，穿著短袖短褲的Janet，直呼「台中天氣很好！」尤其對「花舞館」的展覽空間感到驚豔，對蘭花廳呈現台灣蘭花原生種的生態及生存方式、產業栽培技術發展史等留下深刻印象。

有趣的是「競賽廳」正換展推出「婚禮會場佈置大賽」，充滿濃濃的浪漫氛圍。Janet也感染幸福味，開玩笑地說：「完蛋了！我會不會再結一次？」

林筱淇指出，Janet是國際旅遊節目知名主持人，透過她的節目將台灣的觀光資源行銷國際，影響力無遠弗屆。這次她到台中遊花博，與花博吉祥物—歐米馬及虎媽互動熱絡，Janet透過臉書直播與百萬粉絲互動，為花博再添佳話。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/