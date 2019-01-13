〈中部〉台中百大婚紗景點票選 明起歡迎推薦

2019-01-13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不讓高雄愛情產業鏈專美於前，台中市看上婚紗百億商機，昨宣佈「台中百大婚紗景點票選」活動開跑，市長盧秀燕邀請民眾上網推薦婚紗攝影景點或秘境、參與網路票選，可參加國內來回機票、二天一夜婚紗包套特別獎等抽獎活動。

搶搭年底結婚潮，盧秀燕說，三民路從中區一直到北區，是中市著名的婚紗街，是婚紗攝影基地，提供多樣優質的選擇，在台中結婚都會幸福、長久，像她就嫁到好老公、擁有一雙兒女，還當上了市長！

盧秀燕說，台中市能滿足新人婚攝場景的要求，要海邊有高美濕地、大安海水浴場，要山有新社花海及和平、谷關，古色古香的台中州廳、湖心亭和霧峰林家花園，現代感也有國家歌劇院等地點，不限市民，歡迎大家推薦、票選。

分5主題推薦 2/4起開放票選百大

原是柯文哲競辦發言人林筱淇到台中市擔任觀旅局長，首場活動台中婚紗景點票選活動，請來藝人Janet代言花博，也擔任票選代言人，活動也找來市府俊男美女化身為新人，秀出台中景點看板，包括路思義教堂、國家歌劇院，以及可愛的小花童唱跳表演。

票選活動一月十四日至卅一日進行第一階段景點推薦，二月四日至廿八日第二階段網路票選，依推薦場所區分自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀、產業聚落等五種主題，開放投票選出百大景點，民眾可上台中觀光旅遊網「愛戀臺中」專區推薦投票，及進一步了解獎品內容。

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