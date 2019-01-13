〈中部〉《台中》花現龍井賞花海 茄芷袋打包農趣

2019-01-13

〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕「花現龍井」活動十二日開幕、今結束，八十公頃黃澄澄的油菜花及五顏六色的波斯菊，讓民眾盡情賞花，主辦單位昨晚也安排露營活動，讓親子們在花海中聆聽蟲鳴鳥叫；后里區馬鈴薯產業文化活動—薯意后里百合齊放，昨日也在后里區熱鬧登場。

80頂露營帳篷 親子花田入眠

龍井區農會花現龍井活動，利用冬天休耕期，輔導農民推廣景觀綠肥，撒上油菜及波斯菊種子，已成整片花海，廣達八十公頃，現場蜜蜂、小白蝶穿梭飛舞，非常漂亮。

由於花海實在太漂亮，有黃色油菜花及粉紅、紅色及白色等色彩的波斯菊，吸引很多民眾拍照。昨晚還有「花現龍井—花田一露」露營活動，共有八十座，眾人睡在花海中，感覺超不一樣。

龍井區農會為了讓小朋友深入了解農事，除了安排寫生比賽外，也委請弘光科大將「台灣LV」的「茄芷袋」當作裝置藝術，還向農民借用六台農用搬運車，讓小朋友試坐，了解過去農村婦人裝菜、買菜都用如同LV的菜籃袋，農民則用搬運車載貨。

總幹事林裕議表示，這些農用搬運車還特地彩繪，活動結束後，將還給農民，日後農民開著彩繪車到西瓜田、農田，非常吸引人。

馬鈴薯隨你挖 后里產業體驗

后里區是台中市馬鈴薯最大產區，產量占全市三分之一。為推廣優質在地農產，市府農業局昨日在后里區眉山路舉辦馬鈴薯產業文化活動，推出「馬鈴薯隨你挖」等活動，還有展售攤位及在地社團演出等，帶領民眾體驗馬鈴薯生產過程及農村文化特色。

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