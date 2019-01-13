〈中部〉《彰化》重溫兒時記憶 他們收藏修復老車

2019-01-13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕收藏父親的回憶！在汽車雜誌擔任總編輯簡訓章找到四十年前的福特「跑天下」，而房地產業者林全楨也收藏三十四年前出廠的福特「千里馬」。兩人都是因為忘不了兒時坐在父親座車的時光，特別購入跟父親同款的老車，喚起兒時的回憶。

福特汽車彰化展示中心昨天舉辦「福特在彰化四十週年」活動，特別找到福特老車來讓車主走入時光隧道，回味四十年前的福特經典車款。

懷舊 他開同款老車載父兜風

簡訓章收藏的是四十年車齡的福特跑天下。他說，小時候父親換了好幾部車，但他印象最深刻的就是跟著父親到中古車行挑選了「跑天下」；因此，兩年前就購入「跑天下」，當時車體多處生鏽，為了保存老車的原汁原味，花了許多時間找零件、找師傅，終於讓「跑天下」可以上國道，他還載著父親一起坐在老車上，父子一起回味多年前兜風的歲月。

林全楨收藏的是車齡三十四年的福特千里馬，他說，父親以前是老三台的紅牌製作人林德蒼，常常開著「千里馬」全台走透透，有次還在國道被追撞，被運菜車、拖板車夾在中間，車頭、車尾都撞壞，但父親毫髮無傷，安然走下車來。

回憶 他砸大錢護車紀念父親

林全楨記得，父親曾炫耀他開著「千里馬」在國道超速行駛，連警察都追不上，最後是在收費站才被攔下來開單，後來父親過世了，他選擇收藏「千里馬」來紀念父親，花了三、四十萬元來做防鏽、鈑金、烤漆與絨布椅的回復，如今每當行駛在高速公路上時，都會引起運將司機的尖叫聲，開著這部老車，就是追念記憶中父親的背影與味道。

福特汽車彰化展示中心經理王堅志表示，古董車大多以可保值的高價車款居多，福特屬於國民車款，車主收藏車齡三、四十年的老車，還整理得像新車一樣，可以開上國道，都是收藏人生記憶當中，與親人相處的美好歲月。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/