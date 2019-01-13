〈中部〉身障畫家聯展 「小光點」盼支持

2019-01-13

〔記者林國賢／雲林報導〕身心障礙藝術家創作布展平台「小光點畫廊」，昨起於雲林縣文化處舉辦「突破」聯展，策展人李佳鎂邀請愛好藝術民眾來看展，支持他們持續創作。

李佳鎂罹患先天重型海洋性貧血，終身需定期輸血，熱愛畫畫的她對身心障礙朋友創作很難有平台讓人看見感同身受，前年成立「小光點畫廊」在網路上策展，李佳鎂表示，畫廊不是公益團體，而是以公司形式為藝術家賣畫，並透過網路辦畫展，讓民眾看見身心障礙者的努力與才華，並盼順利找到收藏家，讓身心障礙藝術家能自立自足。

畫廊剛成立時一度乏人問津，也受到不少質疑，李佳鎂咬牙苦撐，畫廊藝術家創作漸漸被看見，已售出廿三幅畫，除了網路平台，也受邀到多處開畫展，給藝術家們很大肯定。

罹患威廉斯氏症候群的林冠合是個活潑快樂的小精靈，他的創作充滿色彩與熱情，這次參展作品是「歡樂」，透過熱鬧的海洋世界，傳遞生命熱情；腦性麻痺的陳沛儒則透過作品「回憶」，把與父親出遊迷路的風景畫下來，表達對已逝父親的思念。

李佳鎂說，「小光點畫廊」的每件作品都呈現藝術家對生命的熱愛，畫展將持續至本月廿三日，歡迎民眾來欣賞，給他們鼓勵。

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