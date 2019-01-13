〈中部〉阿里山遊樂區 國旅跌破百萬人次

2019-01-13

〔記者曾迺強／嘉義報導〕林務局嘉義林管處統計，去年阿里山國家森林遊樂區的國旅入園人數為九十五萬二千四百六十人次，較前年減少十四萬多人次，這是自二○一六年以來，首度跌破百萬人次大關；學者、業者咸認為，觀光客重遊率不高、經濟環境差占較大因素，嘉義林管處將結合生態旅遊，結盟旅遊業者，刺激觀光客到訪。

外籍客增三千餘人次 泰客連兩年居首

阿里山國家森林遊樂區去年入園人數為一百四十四萬五千零四十六人次，較前年減少三十萬三千三百人次，其中，國旅占大宗，中國籍遊客只有四十二萬八千多人次，較前年減少十六萬五千多人次，在政府力推南向政策下，其他外籍遊客六萬三千多人次，較前年多三千四百多人次，其中泰籍遊客占六成六，連續兩年排名首位。

學者︰重遊率低 每年須創造亮點吸客

嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠分析，阿里山旅遊缺少話題，即使每年元旦舉辦日出印象音樂會或三、四月花季，新鮮感已不足，「老東西要有新玩法，每年都要有亮點」；她觀察，年輕人在元旦上阿里山迎曙光，但其餘時間不會再去，建議抓出特色、重點行銷，增加年輕族群再訪誘因，也要完善旅宿、餐飲環境，讓國人覺得阿里山是值得一來再來的景點。

鄉長︰阿里山閣營收未減 今年將整修

阿里山鄉長杜力泉說，位於遊樂區內的阿里山鄉公共造產鄒族主題式飯店「阿里山閣」去年營收二千多萬元，與前年相當，客群以國旅為大宗，不受入園人次衰退影響；外籍客以泰國、日本為主，今年花季後，將整修部分老舊房型，提供更好的住宿品質。

不過，遊樂區商店街業者莊美滿說，曾聽遊客抱怨去年經濟不景氣，加上油價上漲，開車從北部遠道而來，住一晚不太划算。

林管處︰結盟業者 發展生態旅遊

嘉義林管處副處長李定忠說，目前與嘉義市天文協會不定期推出觀星活動，並在遊樂區推廣生態保育，例如小笠原山周邊常見國鳥黑長尾雉（帝雉）蹤跡，就是生態觀光最大亮點；花季期間也將辦「櫻與音的對話」音樂會系列活動，吸引遊客上山賞花；正結合台十八線（阿里山公路）沿線旅遊業者組策略聯盟，以深度旅遊發展觀光。

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