〈南部〉台南市歸仁學子彩繪 燈籠藝術展登場

2019-01-12

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕農曆春節將至，歸仁區公所首度與轄內八所國中、小合作，邀請學子進行燈籠彩繪，兩百盞作品昨天起掛置在當地的美學館，藉由藝術展的形式呈現，取材應景的生肖年，以可愛豬為主角的構圖最常見，喜氣洋溢。

以可愛豬為主角 18日點燈

兩百盞學生的彩繪燈籠，就懸掛在歸仁美學館的入口處與穿堂上，燈籠內裝LED燈，將在十八日進行點燈，夜裡更漂亮，公所人文課指出，會持續展示到農曆年後的元宵節，歡喜迎新。

公所表示，以往小朋友的彩繪燈籠，常以各種可愛動物為構圖主角，結合新的生肖年，Ｑ版、討喜的豬，當然是取材重點，學子們創意揮灑，頗有看頭。

這種結合藝術形式的「小燈會」活動，在當地較為少見，深獲鄉親支持，今年展覽還未登場前，公所就決定明年將繼續辦理。此外，廿六日也將開辦「歸仁美學館過新年」活動，不僅現有的彩繪燈籠與書法字畫等展覽熱鬧持續，還安排現場揮毫與才藝表演，並發放紅包袋、樹苗植栽。

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