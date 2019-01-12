〈南部〉烏魚子佐酒料理賽 七大飯店示範

2019-01-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局選在三鳳中街舉辦二○一九高雄烏魚子佐酒料理賽示範會，邀請高雄七大飯店在賽前小試身手，各飯店主廚則把示範看成正式賽，紛紛亮出真功夫，不但吊足民眾胃口，也成功為料理賽暖場。

觀光局長潘恆旭表示，很感謝七大飯店相挺，更要感謝大賽評審長、知名飲食文學作家焦桐出席指導；他強調高雄烏魚子品質優良，是許多國外遊客伴手禮首選，希望透過名廚巧手，讓屬於高雄的海洋味道徹底呈現。

他進一步指出，選在三鳳中街舉辦示範會，也是要透過烏魚子帶動年貨商機，歡迎大家踴躍來三鳳中街採買，相信三鳳中街不輸迪化街。

七大飯店包括君鴻國際、高雄國賓、高雄漢王洲際、義大天悅、義大皇家、漢來美食、翰品高雄，各家飯店創意盡出，不但將烏魚子融合中式、日式與西式做法，也有業者將當令水果蜜棗及白玉蘿蔔入菜，或將在地農產與烏魚子華麗變身。

正式比賽報名至15日

觀光局說明，首次辦理的烏魚子佐酒料理賽為榮譽賽制，以農曆春節的應景中式食材為底，結合西方佐餐酒文化，中西合璧、發揮創意料理精神，行銷高雄美食新亮點，開放報名至今已有多家飯店響應，報名期限到一月十五日，有興趣的餐廳業者可把握機會，詳情請洽（○七）七九九五六七八轉觀光局行銷科。

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