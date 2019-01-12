〈南部〉抗空污再出手 興達電廠加碼減煤

2019-01-12

要求三、四號機組減煤逾三成

〔記者蔡清華、王榮祥／高雄報導〕中南部地區自十日起受東北風減弱影響，導致污染物易累積，高雄市部分測站達紅色警示等級，環保局長袁中新昨夜親自到台電興達廠附近入住民宅，實地了解當地的空氣品質，宣示空污管制朝向「實質減量、優化管理」的策略，要求台電興達廠三、四號機組減煤逾三成。

環保局表示，去年十一月，高市府已要求台電興達電廠一、二號機組燃煤減少三成，韓市府加碼再要求三、四號機組減量，並加強行政管制要求興達廠逐年減煤，提早除役。

中油董事長戴謙昨率隊拜會高雄市長韓國瑜，未來雙方將透過合作平台討論解決各項議題，如土地開發、降低空氣污染、優先補助中油林園廠周邊學校裝設冷氣及空氣濾淨機等議題，其中空污問題，他也提及，中油公司將與市府合作，製造低含硫量石油將優先供應高雄地區廠商，以降低空氣污染。

環保局表示，秋冬季節為減緩空氣品質惡化期間對民眾的影響，只要高雄市任兩個測站達橘色等級即啟動應變，今年已啟動應變工廠共計通報四四二家次降載並派員稽查。

宣示實質減量、優化管理策略

營建工地亦通報一千一百餘家次工區周圍增加灑水頻率，而夜間洗街作業長度達三千五百公里，興達電廠共配合降載廿四次，已減少發電六千六百餘萬度，至今應變已減少排放懸浮微粒五十餘公噸、硫氧化物廿九公噸、氮氧化物廿七公噸。

興達電廠燃煤機組許可審查，環保局已要求台電公司提出具體的改善計畫，並將依法嚴格審查興達電廠的操作許可。環保局強調，若台電公司無法提出具體的整體改善計畫，不排除針對污染量最大的興達電廠採取更嚴格的行政管制作為。

袁中新表示，未來高雄市的空污管制會在總量管制的架構下，朝向「實質減量、優化管理」的策略，除了興達電廠減少燃煤外，持續推動各項污染製程改善及加裝空污防制設備。

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