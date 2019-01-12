〈南部〉平衡砂石價格 高屏溪疏濬啟動

2019-01-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來南部砂石供需失衡，預拌混凝土無法正常供料、價格上漲，連帶公共工程進度受影響；公共工程委員會本月初跨部會協調，請屏縣府十五日前啟動高屏溪流域疏濬計畫，平衡砂石價格，屏東縣里港鄉提早在十日出料。

工程會副主委顏久榮表示，供需失衡原因與高屏溪流域疏濬作業較遲、砂石運輸車輛汰舊致運能不足、公共與民間工程發包量增加，以及市場預期心理等有關，本月四日已邀集經濟部礦物局及水利署、屏東縣政府等機關與砂石、混凝土、營造公會研商對策。

為加快原料供應，水利署專案協助屏東縣政府，由里港、高樹、鹽埔鄉公所疏濬高屏溪共五案，總計約三百七十萬立方公尺，在十五日前啟動，其中里港鄉公所執行的「荖濃溪斷面90-93河段疏濬案」提早在本月十日出料。

水利署指出，屏東縣去年實際疏濬量比目標量少三百七十萬立方公尺，短少部分在專案處理後可望加速出料，另今年度高屏地區預計疏濬一千零七十萬立方公尺，較去年增加一百三十萬立方公尺，將有助於緩解南部砂石原物料短缺問題。

屏縣府水利處長江國豐指出，十日啟動的里港工區，疏濬量為七十五萬立方公尺，以一天平均一萬噸計算，約需一百五十天，其餘高樹、鹽埔等四個工區，十四日起都會同步出料。

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