〈南部〉台東鼎東客運山線 首徵秘密客

2019-01-12

〔記者王秀亭／台東報導〕台東老牌客運業者鼎東山線營運區為提升服務品質，首度對外徵求秘密客，要對駕駛員、站務員固定、不固定查核，副總經理施建州表示，公司長期有稽查制度，盼透過不同角度，了解人員的服務狀況，進一步思考改善之道。

了解人員服務狀況 補足公司稽查

「司機過站不停！」「悠遊卡沒錢了，才要掏零錢，就被司機說動作慢！」「車子怎麼那麼顛簸搖晃！」不少台東民眾對搭公車常存在著服務品質不佳的既定印象，甚至有親身經歷，「一次不好的經驗會記得很久」。

施建州坦言，身為台東人，最不喜歡聽到台東比西部落後的說法，該公司近年逐漸汰換舊車，硬體已跟上都會區水準，屬於軟體的人員服務態度應可再提升，今年嘗試導入秘密客查核制度。

公路總局台東監理站長周志昌表示，台東縣公路客運業者雖僅鼎東客運一家，卻分為山線、海線營運區，全縣有五十四條公路客運路線，山線就佔了六十一％，公路總局原本就會評鑑公路客運公司，業者願意以秘密客補足公部門訪查的不足，自行強化服務品質，當然認同並鼓勵。

男女老幼皆可報名 獲選後匿名查核

施建州說，有別於公司內部長期的稽查制度，徵求的秘密客沒有限定是否為搭車常客，只要不是該公司員工及員工親友，男女老幼皆可報名，獲選後以匿名方式，透過固定及不固定的查核，對服務人員、駕駛員的服務態度、駕駛行為、售票情形進行查核，並給予報酬，經初步收集資料後，表現優異的同仁給予嘉獎或發獎金，未達標準者將進一步教育訓練。

對於公司的秘密客查核，駕駛員藍偉綸說，客運司機開車時原本就可能遇到各種狀況，已有壓力存在，秘密客制度確實也會讓人感到壓力，但還能適應，只要把事情做好就好。

施建州指出，台東客運第一次推秘密客查核，一定會有誤差，但秘密客夠多，落差便不致於過大，推動後會再依狀況進行調整，有意願擔任秘密客者，可以電子郵件方式寄至jas2902@gmail.com詢問。

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