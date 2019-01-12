〈台北都會〉立委補選陳思宇募資 柯︰能吃辦桌很划算

2019-01-12

〔記者周彥妤、黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北市士林大同區立委補選倒數，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇昨召開記者會，宣布募資網站於十一日晚間九時上線，市長柯文哲也來站台，談到贊助兩千元即能參與廿日大稻埕千歲宴辦桌，還笑稱「很划得來喔」、「很多人應該是來吃飯的」。

何志偉︰不想跟民眾募款

但對手民進黨候選人何志偉表示，自己不想跟民眾募款，認為現在ＧＤＰ等數字漂亮，卻難轉化為基層的消費力道，這是民進黨正在深刻檢討的。

由於陳思宇家族勢力雄厚，加上日前申報存款逼近九百萬元，募款動作使得陳再度引起網路聲浪反彈，柯昨上午受訪緩頰，選舉哪有不花錢的？「也不會有人一次選舉就把自己財產全部花光吧」，他猜陳思宇應該已經負債累累了。

而何志偉近期勤跑基層，昨上午以車隊掃街拜票，緊握選民每一雙手，爭取認同；晚間則大打組織戰，馬不停蹄參加由在地支持者與里長舉辦的感恩晚會暨後援會成立大會。今將舉辦首場造勢大會，包括黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦、新北市黨部主委余天、新竹市長林智堅等人都將出席。

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