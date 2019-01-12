〈台北都會〉綠白合作? 蘇系黃向羣任北農董座

2019-01-12

〔記者蕭婷方、楊心慧、黃建豪／台北報導〕綠白合作露曙光？農委會已選定由農業金融局副局長翁震炘出任北農總經理，同時北市府預定要更換董事長，預計由蘇系出身的北市前議員黃向羣，取代現任副市長兼董事長彭振聲；市長柯文哲昨受訪時也直言，會拜訪新任農委會主委，「一定會跟農委會做好協定」，向蘇內閣釋出善意。不過卻引發泛藍派系、全國農會系統反彈，恐再掀爭議。

柯將拜訪新任農委會主委

北農股權由北市、農委會、民股與農會系統各占四分之一，共有廿三席董事，北市府占五席、農委會占五席、中華民國農會占五席、其餘為民股，人事案須有董事會過半同意通過；先前吳音寧人事案風波，由於民股傾向支持農委會，北市與農會系統即便不滿吳也無力抗衡，最後市長室私下與農委會協商才畫下句點。

吳音寧卸任後，傳農委會與北市達成共識，將推派翁震炘擔任北農總經理，董事長則換上蘇系的黃向羣。對此，柯文哲昨受訪時並未否認，僅強調「一定會跟農委會做好協定」、「當初就講好人選要雙方確認」；柯並強調，等新的農委會主委上任，台北市政府會去正式拜訪，雙方把董事長和總經理人選一次確定。據了解，市長室目前已定調，農委會任命公文抵達市府後，只要無相關爭議、借調合法，就能順利通過，向農委會釋出善意。

恐引發全國農會系統反彈

不過，北農常董、全國農會總幹事張永成表態對翁震炘人事案不滿。張永成表示，不熟悉黃向羣，但民進黨將北農職務當作酬庸的位子，二○一八年的失敗恐將再度重演，更直言北農若召開臨時董事會，他絕不會支持翁震炘。

北農將於本月廿四日召開定期常董會，北農董事不會出席，僅六名常務董事會參加，由於總經理人事案需由其他董事選出，當天並不會討論。如今柯有意換掉董事長彭振聲，按照程序，董事長的產生是在常董會內由常董互相推派，因此在常董會很可能會討論董事長人事案。

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