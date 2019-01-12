〈台北都會〉馬批內科交通 柯︰他搞得亂七八糟

2019-01-12

〔記者黃建豪、蕭婷方、施曉光／台北報導〕圓山飯店日前舉辦「內科之夜」聯歡晚會，台北市長柯文哲、前總統馬英九都受邀出席，對於內科交通問題，馬柯兩人隔空互罵，馬前天致詞時批評，市府提過捷運南北線，卻沒有做起來，非常可惜，指責內湖交通問題沒有獲得改善。柯當天雖沒有明確回應，忍到昨天才砲轟「搞得亂七八糟的，就是馬英九他本人」。

馬辦︰把責任推給前前任 令人啼笑皆非

對此，馬英九辦公室昨表示，柯文哲已上任四年，卻只知收割前人的政績，一遇到問題就怪別人。柯對內湖交通壅塞一籌莫展，居然把責任推給前前任的市長，去怪十二年前的馬市長，令人啼笑皆非。

議員游淑慧︰柯任內 對內湖交通沒作為

對此，國民黨新科議員游淑慧批評，馬任內有規劃文湖線與建設堤頂大道，反觀柯任內四年，對內湖交通沒作為。國民黨新科議員李明賢也說，內科交通得靠捷運東環段解決，但捷運工程施工期間，如何度過交通黑暗期，柯市府至今沒配套，不該打口水戰。

議員江志銘︰不能把問題推給前朝

國民黨議員吳世正、民進黨議員江志銘則認為，發展內湖科技園區，對國家經濟帶來卓越貢獻，柯也承認內科是台北重要經濟產業區，雖衍生交通問題，但柯不能只享受成果，卻把問題推給前朝，身為繼任市長就該解決前任留下的問題。

都發局︰輕工業區變科技園區 道路不足

都市發展局表示，市長指都市計畫失敗，指的是當年的內湖六期重劃區，是設計給輕工業使用，以一百坪土地為例，放置機械設備為主，一百坪空間只有約十人來上班；但內湖輕工業區變成內湖科技園區後，大量總部進駐，一百坪空間有五十人來上班，目前上班人口高達十多萬人，遠高於預期，進而使得道路空間不足，演變成現在的塞車狀況。

議員黃珊珊︰交通比柯剛上任時要好

親民黨議員黃珊珊指出，問題就在於，馬市府當年讓內科使用分區放寬，整體發展出乎預期，加上都市計畫沒有配合調整，這不是誰對誰錯的問題，廿年前的規劃很難評論對或錯，沒有人會故意要讓那裡塞車，既定事實，就只能去解決；且內科交通有慢慢改善，已經比柯剛上任時要好。

民進黨議員洪健益也表示，內湖至今沒有都市計畫通盤檢討，所有首長都僅頭痛醫頭、腳痛醫腳，最慘的還是市民，被馬、柯玩弄於股掌之間。

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