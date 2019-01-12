〈台北都會〉基隆打造生態遊學中心 最快11月開放

2019-01-12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府規劃結合童軍活動中心及周邊暖東峽谷的豐富自然生態，打造「生態遊學中心」，去年底完成招商，得標廠商與台中市的高美濕地是同一家，熱中環境教育議題，未來園區內除了童軍教育基地，還有低海拔森林生態導覽、在地漁農美食饗宴等，目前正在整修，最快今年十一月開放入園。

市府表示，票價仍在研議，初步規劃成人票二百元，基隆市民及基隆的大專院校師生，以及高中、國中小校外教學與童軍活動皆有優惠。

結合童軍活動中心及暖東峽谷

童軍活動中心位於基福公路和東勢產業道路口，毗鄰暖東峽谷，山區林相完整、終年溪水不斷，營地可容納三百人，從民國七十年落成後，即是孕育基隆童軍的重要場所，但建物及設備老舊急需修繕，市長林右昌四年多前上任後，規劃童軍中心結合暖東峽谷成為「生態遊學中心」，朝生態、教育、觀光遊憩等方向多元發展。

生態、教育、觀光遊憩多元發展

「基隆童軍活動暨暖東生態遊學中心修建營運移轉案」在去年底發包出去，市府正在進行建物結構補強，重新配置、修繕及粉刷室內空間，也規劃新的露營區場地，並強化周邊照明、改善無障礙設施等，預計今年四月完工，點交給營運廠商。

市府表示，廠商的裝修期是半年，可望在今年十一月開幕營運，未來童軍中心有五個露營區及童軍教育基地，在生態豐富的暖東峽谷學習野外實作訓練，還有低海拔的森林生態導覽、淡蘭古道暖東教育園區、青少年戶外體健區等，同時也提供在地化的漁農餐廳、農民市集，販賣基隆在地的海鮮、蔬果。

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