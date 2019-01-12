〈台北都會〉國道一號汐止交流道增匝道 有條件過關

2019-01-12

〔記者何玉華、俞肇福／新北報導〕交通部高速公路局昨天審查新北市政府提出的國道一號汐止交流道新增南下入口匝道案，在市府承諾改建樟江大橋、拓寬康寧街後，最後有條件通過；市府交通局表示，將依委員及各單位所提的意見進行修正補充，再送高公局呈報核定，預計在行政院核定之後的五年後完工。

將改建樟江大橋、拓寬康寧街

交通局指出，汐止交流道附近非常壅塞，基隆河北側地區的車流須繞行至國道南側的禮門街才能進入國道，造成汐萬路、禮門街、中正路及大同路周邊經常塞爆，汐止交流道目前只有單側匝道，車輛集中在禮門街造成塞車，改善方案是在康寧街增設匝道，完工後，北社后地區車流可從新的匝道進入國道，紓解禮門街、大同路的壅塞情形。

交通局提出改善方案，先拓寬康寧街，在康寧街、伯爵街口新增南下入口匝道，以高架方式跨越樟江大橋銜接汐止系統交流道，但因第十河川局擔心高架後會增加兩根墩柱，恐影響基隆河的水流，有防洪疑慮，市府同意把現有三根墩柱的樟江大橋改建為不用墩柱的鋼構拱橋後，十河局同意施作。

總經費4.3億 車程約節省20分鐘

交通局指出，改善計畫總經費約四．三億元，預估可轉移原有汐止匝道約廿七％的交通負荷，車程時間約節省廿分鐘、距離約縮短四公里。

立委黃國昌多次針對「增設汐止南下匝道案」辦理會勘、質詢，他昨天出席高公局的審查會議，在會中反映汐止居民塞車的痛苦經驗，他請新北市政府儘速配合辦理改建樟江大橋、拓寬康寧街，早日改善汐止交通。

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