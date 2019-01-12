〈北部〉宜縣19間私幼 轉型準公共幼兒園

2019-01-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕教育部為降低年輕家長負擔，補助各縣市推動私立幼兒園，轉型準公共化幼兒園政策；宜縣獲得兩百六十九萬元補助，讓縣內二十五間符合轉型資格的私幼，有十九間成功簽約轉型，簽約率達七十六％；縣府教育處指出，宜縣簽約率全國領先，未來仍會持續溝通，讓其餘的私幼也能順利簽約轉型。

簽約率達76％ 領先全國

宜蘭縣公私立幼兒園有一百二十五間，其中國小附設幼兒園四十五間；鄉鎮市立幼兒園三十間、非營利幼兒園四間，私立幼兒園則有四十六間。

教育部為減輕家長育兒負擔，推行私立幼兒園轉型準公共化幼兒園的政策，只要私立幼兒園在「收費上限」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等六項要件符合標準，就能與公部門簽訂合作契約，建立夥伴關係進而獲得補助，並提供民眾平價的教保服務。

收費上限標準 是未簽約主因

其中，收費上限標準，是多數幼兒園未簽約的主因。依據教育部規定，學生數六十人以下的幼兒園，每月收費上限一萬元；六十至一百二十人，上限九千元；一百二十一人以上，上限為八千元。

政策去年推行後，宜縣四十六間私幼，共有二十五間符合資格；但只有十九間提出申請，獲得教育部兩百六十九萬元補助經費，協助私幼轉型並降低收費，簽約率達七十六％，另六間擔心收費被「卡死」，以後調整困難。

家長每月付4500元 其餘補助

縣府教育處副處長林麗玲指出，成功簽約的私幼，家長每月只要自行負擔四千五百元，但私幼少收的費用，由公部門補助，私幼不會面臨營運問題，宜縣準公共化幼兒園簽約率，在全國領先各縣市，對於剩下六間符合資格的私幼，希望也能盡速加入準公共機制，隨時歡迎提出申請與諮詢。

至於不符資格的二十一間私幼，林麗玲說，多數幼兒園都是在收費這一項，不符轉型標準，除非調降收費，但這些幼兒園基於成本考量，現階段還暫無調降意願，縣府尊重園方立場，但仍會積極給予輔導與協助，盼能順利轉型。

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