〈北部〉易肇事路段 苗警加強機動取締

2019-01-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗警分局轄區近日接連發生嚴重交通事故，警方除邀集交通主管單位現場會勘改善道路工程，並將進入社區實施交通安全宣導，和針對轄內台十三線、一四○縣道、台六線、一一九甲縣道沿山道等道路寬敞筆直、車速易過快、易肇事路段，規劃機動式測速相機加強超速取締勤務，違者依法告罰。

苗栗警分局表示，對於交通事故防制，將以「3E，教育（Education）、工程（Engineering）、 執法（Enforcement）」方式全力防制事故，分局除了原設在十二處的易肇事路段、路口的固定式違規照機外，也將根據前一、二個月肇事高事故路段及分析結果，進行滾動式檢討，不定時更換地點在易肇事地點加強取締。

苗栗警分局表示，尤其台十三線頭屋段、銅鑼段、三義段，一四○縣道鯉魚段，台六線至公路段，一一九甲縣道沿山道段等道路寬敞筆直、車速易過快、易肇事路段，更是執法重點路段。

苗栗警分局表示，據道路交通管理處罰條例，一般超速可罰一千二百～二千四百元，嚴重超速則加重處罰六千～二萬四千元並扣車牌，希望用路人遵守交通規則與限速行駛，避免超速受罰導致荷包失血。

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