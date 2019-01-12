〈北部〉峨眉國小開校紀念碑 地方盼列古蹟

2019-01-12

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕新竹縣峨眉國小校園東邊的小山丘上，聳立一座開校三十周年紀念碑，至今已有九十年歷史， 由於竹東國小校園的 「儒醫吳天祐紀念碑」被登錄為歷史建築，地方建議也登錄為歷史建築或古蹟，保存維護做為歷史見證。

縣府建議主動提報

縣府文化局表示，此紀念碑十多年前已列入普查名冊，文化資產科不定期訪視，校方也維護得宜，建議由地方文化工作者及團體主動提報，文化局再依據文資法審議。

峨眉國小退休校長姜信淇說，一九九八年峨眉國小籌辦創校一百周年校慶，整理校史時發現一張紀念碑的老照片，詢問老師竟沒人知道。後來他根據照片中的地理位置，在學校東側山丘的雜林找到。

從碑上記載與詢問耆老，得知是昭和三年（一九二八年）開校三十周年的紀念碑，由當時峨眉公學校受業生設置，以紀念創校校長氏家楨治和任教十二年的老師周進。

姜信淇說，一九七二年內政部下令清除日治時期殖民統治遺跡，當時這座紀念碑被荒煙蔓草所淹沒而得以保留。

姜信淇說， 五○年代建自來水廠時，一度把紀念碑挖倒，所幸校友蔡雲錦協調在自來水公司任職的校友楊木火，請承包商回復原貌，可惜部分碑文已被破壞。紀念碑旁邊還找到老升旗台，只剩部分基座和台階，研判當時會蓋在校園東側，是因為朝會時師生要面東向日皇遙拜。

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