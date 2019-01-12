〈北部〉苗栗縣立體育場整修 估6月底完工

2019-01-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立體育場啟用逾四十年，建物老舊、設施毀損，苗栗縣政府透過前瞻計畫，獲中央七千六百萬元經費補助，加上自籌共約九千萬元，進行改善。建物窳陋部分已展開修繕；賽場部分昨天動工，除跑道翻新，另有足球場及橄欖球場預設，預計六月底完工，提供選手及民眾安全、完善的賽事場地及運動場所。

賽場跑道損壞將翻新

苗栗縣立體育場一九七八年興建啟用，陸續出現看台鋼筋裸露、地板龜裂漏水等問題，縣府爭取前瞻，獲體育署補助四千萬元進行建物整修，縣府自籌四百四十四萬元；另因跑道損壞，再獲中央補助三千六百萬元、縣府自籌八百五十萬元，總工程經費近九千萬翻新。

預設足球、橄欖球場

苗栗縣府指出，場內的四百公尺合成橡膠材質田徑跑道，在二○○八年配合舉辦全國中等學校田徑錦標賽曾進行整修，也已經超過十年，因風吹日曬、使用頻繁，表層磨損，多處穿刺嚴重損壞，為避免危及安全及重新取得中華民國田徑協會認證，亟需整建。

場館建物整修部分，已於去年十月開工，昨天則是跑道改善工程動工。整建工程項目包括跑道換新、資訊及電源系統重新設置、草坪自動噴灌灑水、足球場及橄欖球場的預設等。

縣長徐耀昌指出，跑道設施改善工程完工後，將順利取得中華民國田徑協會四百公尺標準田徑場的認證，此外，看台補強及粉刷、環保局舊辦公室整建、回復原室內跑道、全場配電及網路系統整合、體育場外牆粉刷等工程，目前已接近完工階段，這兩項工程全部竣工後，體育場將煥然一新，提供民眾運動及教學、選手訓練、舉辦縣內、全國性賽事使用。

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