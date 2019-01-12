〈北部〉環保自然葬園區停擺 竹市再溝通

2019-01-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府規劃在生命紀念園區羽化館前方，設置一點一公頃首座環保自然葬園區 ，提供四千個穴位，總工程費三千萬元，已完成規劃設計，工程去年底發包，準備動工，但因周邊居民抗議，導致停擺。

市府表示，環保葬已是未來趨勢，新竹市是全台少數未設環保自然葬園區的縣市，此項工程已開過說明會、公聽會，完成相關程序，會努力溝通化解少數歧見，希望今年動工，提供民眾另一選擇，緩解納骨塔幾年後塔位可能飽和的問題。

穴位太多 曲溪里民反對

位在生命園區周邊的曲溪里，有部分居民持反對意見，除認為殯葬設施是嫌惡設施外，環保自然葬骨灰撒入土中或花圃、樹木周邊，未來萬一不小心踩到，恐對往生者不敬，且穴位數量達四千個，實在太多。

市府民政處表示，環保自然葬已有相關規範，包括樹葬、灑葬、海葬、花葬等，指遺體火化成骨灰後不設永久設施、不放進納骨塔，不立碑也不造墳，化作春泥回歸大地，可節省土地資源與殯葬開銷、社會成本。

園區像公園 可當休憩用

民政處表示，環保自然葬園區的用地是公有殯葬土地，規劃以「生命之河」為主題，有六個不同樹種的樹葬區域，並有緩衝草坪及兼具防洪功能的靜思池，有如景觀公園，除供緬懷親人，也能做為休憩場域。

民政處表示，新竹市是全國少數未設環保自然葬園區的縣市，內政部已多次要求趕緊辦理與宣導，市府也參考其他縣市經驗，啟動修訂「新竹市殯葬管理自治條例」。

民政處表示，樹葬方式多元，有的將骨灰藏納土中，或在樹木根部周圍埋藏骨灰，或將骨灰裝入容易自然分解的容器，強調環保與自然，與大地融為一體。

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