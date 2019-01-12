〈北部〉《桃園》宮廟清寒獎學金 連年僅半數申請

2019-01-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市德修宮慈善文教基金會，每年頒發桃園市公立高中職清寒獎學金，門檻只要求里長、導師清寒證明及平均學業成績六十分、操行八十分，但六百個名額、每人三千元獎學金，連續兩年都只有三百多人申請，連市長鄭文燦主持頒發獎學金儀式時，都呼籲符合資格的學子踴躍申請，不要放棄機會。

德修宮清寒獎學金發放儀式昨在市府會議室舉行，今年共補助十七所公立高中職，各校都派代表到場領取獎學金。今年德修宮清寒獎學金共提供六百個名額，但十七所學校只有三三九人提出申請，申請人數最多的是北科附工三十三人，平鎮高中則為零。

鄭文燦表示，德修宮是春虹建設董事長黃正園創建，已連續五年頒發公立高中職清寒獎學金，名額六百人、每人三千元，門檻不高，但是連續兩年都只有三百多人提出申請，相當可惜，呼籲符合資格的學子不要放棄機會。

德修宮主委廖萬全說，雖然如此，德修宮清寒獎學金從今年起將擴大辦理，分為上、下學期各一次，每次還是六百個名額、每人三千元，希望嘉惠更多的學子。另廖萬全也感慨說，由清寒獎學金的申請情況來看，誰說經濟不景氣。

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