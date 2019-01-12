〈北部〉獎學金當學費 葉沛嫻特殊選才拚進成大

2019-01-12

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區育達高中學生葉沛嫻家境清寒，透過成功大學特殊選才招生，錄取入學分數僅次醫學系的「不分系學士班」。她自小父母離異，與外公、外婆相依為命，葉沛嫻說，雖然際遇不如人，但絕不會向命運低頭，深信努力一定會有結果，鹹魚也能翻身。

錄取不分系 盼轉讀護理系

葉沛嫻說，因外婆年邁多病，常進出醫院檢查、治療，覺得照顧病患的護理師很偉大，希望將來可以轉到護理系就讀並考取護理師執照。依據成大不分系學士班規定，只要大一修滿其他系的必修、選修課，在班上成績也達規定標準，大二時即可插班轉入該系。

隔代教養 假日打工助家計

葉沛嫻成長在隔代教養家庭，三歲那年父母離異，媽媽工作不穩定又鮮少回家，家中生計只能靠外公、外婆修補輪胎的微薄薪水支撐。升上高中後，媽媽帶回剛出生的妹妹，祖孫四口擠在租來的十坪大平房，為了替外公、外婆分擔家計，週末、寒暑假她都到麵店打工，仍不忘衝刺學業，三年來在校成績都名列前茅，獲得的獎學金也用來繳交註冊費。

衝刺學業 三年都名列前茅

校方知道她的家庭經濟不佳，主動幫她爭取各種獎學金資源，連平時週日不營業的麵店都為了她開店，希望能讓她多賺點零用錢。葉沛嫻說，小時候常因家境特殊被人指指點點，個性執著的她相信，只要努力讀書、肯吃苦，鹹魚也能翻身，要讓外公、外婆以她為榮。

班導師鍾佳君說，沛嫻平時積極參與校內外活動，曾獲世界數學邀請賽銅獎、通過中級英文檢定等，也透過舞蹈、太鼓、排球培養興趣專長，課桌上總擺滿各類叢書，是同學眼中的「拚命三娘」，克服逆境求學的態度，更是全校師生的榜樣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/