〈北部〉抗流感 桃園280醫療院所假日看診

2019-01-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，桃園市上週類流感急診就診比為十．九六％，較前一週上升○．四三％，顯示即將進入流感流行期；為提供民眾就醫方便性，全市二八○家醫療院所，即日起配合市府衛生局於假日加開門診，衛生局也已備妥公費流感抗病毒（克流感）藥劑卅一萬顆，全面備戰、守護市民健康。

衛生局表示，疾管署公告去年十二月一日至今年三月卅一日為公費克流感使用期間，公費對象除原本未滿五歲及六十五歲以上類流感患者、孕婦、確診或疑似罹患流感住院患者等，也擴大新增「有發燒症狀類流感患者，其家人、同事、同班同學有類流感發病者」，只要經醫師診斷符合使用條件，不須流感快篩就可開立公費克流感藥劑。

衛生局提醒，近期天氣轉冷，民眾外出時務必做好保暖及個人衛生防護措施，平常應落實勤洗手；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持一公尺以上距離；若有出現呼吸道症狀應配戴口罩，如出現流感危險徵兆應及早就醫，遵從醫師指示服藥並在家休養。

合約院所相關資訊可至衛生局官網查詢，如有疑問可撥打衛生局防疫專線：0800-033355。

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