〈北部〉小年夜遇週日 桃園垃圾車加班清運

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕農曆新年即將到來，市府環境保護局將於廿八日配合展開「國家清潔週」。環保局表示，全市二月三日（小年夜）週日將加班清運垃圾；二月四日（除夕）當天復興區及各行政區分別從上午八點及上午九點起清運垃圾一趟至收完為止，當晚停收；二月五日（大年初一）至八日（初四）停收四天。
環保局長沈志修表示，今年小年夜適逢週日，原為垃圾停收日，顧及過年大掃除需求，當天清潔隊員將會加班，從下午二點卅分起，加強清運一趟。
除夕當日 上午起收運一趟
沈志修說，各清潔中隊除夕當日也從上午九點起，加班收運一趟垃圾；民眾家中如有大型廢棄家具要丟棄，須事先與當地清潔中隊聯繫、安排時間清運，卅一日下午五點後停止受理，二月二日前會完成清運。也提醒民眾，若隨意丟棄大型家具，會被依違反「廢棄物清理法」告發，最高可處六千元罰鍰。
初一到初四停收 初五開工
環保局表示，春節後的開工日為二月九日（初五），當天從上午九點起清運垃圾至收完為止（不含復興區），二月十日（初六）週日停收，二月十一日（初七）起恢復正常清運。
而復興區部分，二月三日、四日及九日從上午八點起清運至收完為止，十一日（初六）恢復正常清運。
防非洲豬瘟 生豬肉別丟廚餘桶
另外，環保局也請民眾配合惜食減量、廚餘瀝水及生豬肉不丟廚餘桶等措施，共同防範非洲豬瘟。也呼籲民眾在春節暫停垃圾收運期間，家中垃圾應妥善打包並分類，切勿亂丟，以免影響環境衛生或破壞市容。各區詳細垃圾清運時間，可至環保局官網查詢。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv