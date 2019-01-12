〈中部〉台中交通建設經驗 林佳龍允接任交長

2019-01-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕前台中市長林佳龍同意擔任交通部長，他昨日在臉書說，近來全部心思都投入敗選檢討，希望能為台灣走出一條路；台中推動重要交通建設的經驗，讓他深切瞭解交通部施政，對國家整體發展有關鍵性的影響，因此選擇共同承擔。

林佳龍表示，近來許多關心和建議進退的聲音都銘感在心，而無論選擇什麼樣的角色，他為台灣、為台中奉獻所能的心，並沒有因為敗選而有絲毫減少，特別是在台灣面臨嚴峻挑戰的時刻，使命感和責任感反而與日俱增。

他感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長，邀請他出任交通部長一職，賦予他繼續為社會服務的機會和責任。

林佳龍指出，交通部長的工作很特別，既仰賴專業技術，也必須感同身受民眾的需求。過去四年，台中推動很多重要的交通建設，包括海空雙港、大台中山手線、捷運路網、國道及快速道路系統串接等，非常感謝中央支持，使得這些建設有了顯著進展。

他也說，正因如此而深切瞭解，交通部施政，對人民生活以及國家與地方發展有關鍵性的重大影響，也深知台灣人民對於政府興革有很大的期待，因此選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力。

林佳龍強調，未曾忘記對台中市民的承諾，未來仍會以台中為家，一方面持續將這個城市好的發展經驗推廣到全國各地，也透過參與中央執政來協助台中市邁向更國際、更進步的宜居城市！

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