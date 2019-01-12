〈中部〉《台中》祈非洲豬瘟別侵台 幫飛天豬、安諾豬安太歲

2019-01-12

〔記者張軒哲／台中報導〕豬年即將到來，國內卻面臨豬瘟威脅，台中市大安區農會十一日為品牌「飛天豬」及所屬大安區肉品市場的「安諾豬」，首度在鎮瀾宮依習俗「安太歲」。面對豬瘟來勢洶洶，農會也在肉品市場舉行座談會，邀請中央畜產會家畜組專家針對養豬業者講習，請卅多名業者做好自主管理與防疫措施。

大安農會在鎮瀾宮太歲殿祈願

大安區是台中市農業及養豬重鎮，區內約有三十家規模不一的養豬業者。農會希望豬瘟不要在台灣蔓延，理事長黃明榮及總幹事蔡建宗昨日在鎮瀾宮「安太歲」，向媽祖稟告台灣養豬業面臨豬瘟威脅，祈求「飛天豬」、「安諾豬」及台灣的養豬產業能夠「豬市大安」。

台中市府動保處表示，養豬業者如發現豬隻有發燒、食慾不振、血便等豬瘟病徵，請立即通報動物防疫機關，將派員到現場採樣檢驗。動保處配合中央政策，將持續宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭補助最高二二○○元，即日起至三月卅一日可向各區公所申請。

動保處宣導轉飼料養豬有補助

蔡建宗指出，大安農會豬農多數是用飼料養豬，僅少數用廚餘，鼓勵業者主動通報疫情，呼籲民眾切勿違規攜帶或走私肉類產品，也請業者避免至疫區國家牧場或屠宰場參訪。另利用廚餘餵飼的養豬場，應符合環保署規範，廚餘應經高溫蒸煮並持續攪拌，且維持中心溫度攝氏九十度以上，蒸煮至少一小時，始可餵飼豬隻。

由於適逢豬年，加上豬瘟威脅，農會首度幫農會品牌「飛天豬」及「安諾豬」安太歲，在鎮瀾宮的太歲座號是六三四七、六三四八，元宵後就安置在太歲殿，張貼座號位置圖。

昨日農會依廟裡習俗，在太歲殿準備供品拜拜，並將寫上「飛天豬」及「安諾豬」名字的收據與金紙一起化掉，祈求媽祖庇佑風調雨順、六畜興旺，非洲豬瘟不要進來台灣。

大甲文史工作者張慶宗說，農曆新年為己亥豬年，是生肖屬豬的本命年，生肖屬豬正沖太歲，生肖蛇偏沖太歲，這兩個生肖皆犯太歲，可去安太歲，其他生肖則點光明燈保平安；大安農會因養豬戶多，又逢豬年面臨豬瘟來襲，安太歲之舉頗有創意，可藉由宗教信仰稍微安定養豬戶的憂心。

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