〈中部〉彰化廚餘養豬 2萬頭改吃飼料

2019-01-12

〔記者陳冠備／彰化報導〕不能沒有焢肉飯！非洲豬瘟來勢洶洶，彰化縣知名美食焢肉飯業者無不感到恐慌，希望養豬養者做好把關動作，彰化縣政府輔導豬農使用飼料取代廚餘，每頭豬將補助飼料差額二二○○元，彰化縣長王惠美昨天前往大村鄉益堯畜牧場實地視察防疫情況。她表示，防疫視同作戰，務必滴水不漏，將疫情阻絕於境外，大家才可以繼續享用焢肉飯等美食。

彰化縣為全國第三大豬隻飼養縣，飼養頭數達七十五萬餘頭，目前共有九十二場五萬多頭豬使用廚餘餵養，近日經過輔導，已有四十一場願意轉型改用飼料，總計有二萬多頭，不過仍還有近三萬頭豬餵食廚餘，成為疫情的不定時炸彈。

豬農配合政策 每頭領2200元補助

益堯畜牧場賴姓飼主指出，場內飼養一八○頭黑母豬，去年十月斥資十六萬裝設高溫廚餘蒸煮設備，但非洲豬瘟疫情不容小覷，決定再配合府政策，改用飼料餵養豬隻，每頭補助二二○○元，可補助近四十萬元。

縣府農業處指出，依規定廚餘必須以高溫九十度蒸煮一小時才能餵食，若經查未落實，將依廢棄物清理法處罰，罰鍰最高三百萬元。

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