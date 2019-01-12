〈中部〉涉收回扣 竹山公所前主秘洪丞俊收押

2019-01-12

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮公所前主任秘書洪丞俊，去年擔任主秘時，涉嫌透露兩件金額分別為六十多萬元和四百多萬元的工程標案資料給廠商，並透過陳姓「白手套」向得標廠商拿回扣，檢方表示，洪員收取回扣金額究竟有多少還不明確，必須再深入調查，但昨已被南投地院裁定收押禁見，檢方不排除全案有向上發展的可能性。

洩露2件工程標案資料給廠商

竹山鎮公所前主秘洪丞俊，本週才被新任鎮長陳東睦調到一樓大廳櫃台負責為民服務工作，而調新職才幾天，南投地檢署就指揮南投縣調查站、航業調查處台中站、中機站，兵分多路搜索竹山公所等八個處所，約談洪丞俊等九名涉嫌人、四名證人到案。

南投地檢署表示，洪員涉嫌去年利用經辦採購職務之便，透過「白手套」陳姓男子，向廠商透露公所工程兩標案底價等秘密資料，再索取成數不等的回扣，標案金額分別為六十多萬元和四百多萬元。

檢方表示，洪某已涉違反貪污治罪條例、洩密等犯罪嫌疑，昨日凌晨向法院聲押，法官昨日下午裁定收押禁見，而陳姓男子則以十萬元交保。

甫調職到櫃檯 年終考績還拿甲

洪丞俊昨遭羈押禁見，公所職員年度考績則剛出爐，他還獲得「甲等」，令人感到相當諷刺。公所指出，新任鎮長陳東睦對職員考績仍維持前朝決定，也就是洪的考績是前鎮長黃丹怡打的。

現任竹山鎮長陳東睦表示，洪案仍在偵辦中，若羈押時間過久就會調整職務，若很快解除羈押，會依其先前意願調離公所，至於考績，倘若違法屬實，也能視情況重打。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/