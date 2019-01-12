〈中部〉火災灰燼復燃 旭泰玻璃纖維被罰10萬

2019-01-12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮旭泰玻璃纖維公司去年底發生大火，堆在廠區空地的廢棄物昨天清晨竟死灰復燃（見圖，記者蔡宗勳翻攝），北風吹送下，嘉縣大林、民雄、水上等鄉鎮與嘉義市區都瀰漫嗆鼻塑膠臭味，在地臉書社團幾乎被怨聲載道的留言灌爆，縣環保局認為，業者未盡管理責任，依違反空氣污染防制法第卅二條第三款開罰旭泰十萬元。

嘉縣3鄉鎮及嘉義市區煙臭瀰漫

旭泰去年十二月廿八日清晨四點多火警，燒了十多個小時才撲滅，千坪廠房幾乎付之一炬，清理出來的廢棄物委由環保公司處理中，沒想到堆在廠區待清運的灰燼昨晨又燒了起來，近中午才被撲滅。

廢棄物死灰復燃害慘位在廠區南方的居民，大林、民雄、水上與嘉市等在地臉書社團網友，一早就貼文詢問罪魁禍首，縣、市環保局投訴電話也響個不停，最後查出是旭泰灰燼復燃惹禍。

縣環保局空污科長蔡彥宏說，已依法開罰十萬元，並要求業者妥善處理廢棄物，避免再次起火影響空品，也針對工廠周圍水質檢測。

旭泰董事長簡俊旭表示，會記取教訓，全力防止再發生類似事件；大埔美消防分隊長樊光華說，已要求業者加強防範措施。

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