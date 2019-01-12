〈中部〉暖冬遊 嘉市旅宿業推0元搶客

2019-01-12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部觀光局推出暖冬旅遊補助，截至本月底，國人於週日到週四入住配合的飯店或民宿，可折抵一千至一千五百元住宿費，嘉義市飯店業績因此較去年同期平均成長兩成，還有業者加碼贈送用餐折價券、推○元三天兩夜住房專案，吸引消費者青睞。

業績較去年多2成

嘉市觀光新聞處觀光發展科長黃淑雲表示，嘉市七十八間飯店暖冬旅遊補助推出後，業者都反映有助業績，市府將持續推動與澎湖縣合作的「山海戀」遊程，及與「中台灣好玩卡」合作嘉義限定版的十六個遊程，延續這波旅遊熱潮。

「真的感受到暖冬。」嘉市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，農曆年前往往為飯店業淡季，這次因有折扣優惠，民眾願意挑選高單價飯店入住，房價介於兩千元左右的飯店，折扣後民眾只須付數百元，甚至不用錢，都有助刺激國人旅遊。

為搶暖冬國旅商機，嘉市樂億皇家渡假酒店推出○元住房專案，國人週五、週六入住，卅歲以下或六十歲以上每房每晚最高折抵一千五百元，卅一歲到五十九歲最高折抵一千元，元月卅一日截止；嘉楠風華酒店三天兩夜住房○元專案，卅歲以下、六十歲以上國人，兩人同行連住兩晚，可以○元入住雅致雙人房。

此外，十多間旅行社即日起到十四日在玉山路二號舉辦「嘉義國際旅展」，業者陳珮妮說，暖冬旅遊補助本月底截止，另與全國飯店、民宿合作推不限使用時間的住宿券，如雙人同行任選兩晚三千八百八十八元等方案，提供多元選擇。

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