〈中部〉《台中》筏子溪景觀環境營造 李鴻源肯定

2019-01-12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府爭取前瞻預算一億三千多萬元，展開筏子溪從車路巷橋至永安橋間的景觀環境營造，其中包括礫間淨化場的興建、攔河堰工程及兩橋間兩岸景觀的營造，預計明年六月底完工。水利局十一日邀請水利專家、前內政部長李鴻源在局長范世億陪同下至現地勘查，李鴻源聽取簡報後肯定做法及觀念先進。

爭取1.3億前瞻預算 明年六月底完工

水利局規劃在車路巷橋至永安橋間的筏子溪進行河岸景觀的營造，向中央爭取到前瞻預算一億三千多萬，計畫在溪旁一塊空地興建礫間淨化場，將林厝大排的水引入淨化場處理後，再流入筏子溪，每天可處理五千五百噸的污水，還要打造生態池及濕地等。

此外，拆除溪中原有攔河堰，往上游移四百六十公尺，水利局表示，原有的攔河堰上下游落差大，為維持一樣的取水能量，因此往上游移，做一個比較低矮的攔河堰，落差只有九十公分。還進行車路巷橋至永安橋間的景觀環境營造，全長七十三公尺，水利局規劃將原本十米寬的水防道路，縮減成六米，騰出四米做自行車道、人行道及綠帶植栽，完工後可形成綠色隧道。

在聽取簡報後，李鴻源指出，很難得看到前瞻計畫用在刀口上，計畫用的觀念及做法滿先進，用生態方法處理生活污水，把生活污水變成景觀用水，景觀用水也能將生態恢復，成為濕地生態公園，與環境教育結合，同時重新處理醜醜的攔河堰，落差不要大，但防洪、防汛功能須做好，達到一舉多得之效。

李鴻源建議說，目前最大的困擾就是當初中央政府把前瞻計畫變出來，但現在地方大部份都是藍營執政，前瞻計畫是否應該盤整？因為畢竟政府不是那麼有錢，建議趁內閣改組，大家心平氣和重新盤整前瞻計畫。

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