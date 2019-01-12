〈中部〉《台中市北屯、北區立委補選拚政見》王義川：學貸延10年還 沈智慧：為農民拚經濟

2019-01-12

〔記者黃鐘山、蔡淑媛／台中報導〕北屯、北區立委補選，民進黨候選人王義川昨日接受電台主持人顏玉霜與市議員張耀中訪問時，向聽眾說明他的「學貸延後十年還款」政見，讓年輕人沒有後顧之憂拚事業；國民黨候選人沈智慧則提出農業政策，要建立農業研發行銷合作平台，為大坑農民找出農業經濟新方向。

王義川說，國內大學生有七成申請助學貸款，以私立學校來看，四年是四十萬，目前政府規定畢業或當完兵一年就要開始還款。年輕人剛畢業薪水大概三萬，要繳利息本金是很大負擔，他要推動「學貸延後十年還款」，請教育部跟臺灣銀行溝通，將還款時間從一年延到十年，讓年輕人沒有後顧之憂拚事業。

王義川也提到「安親一條龍」政見，北屯、北區有許多俗稱「三房兩廳」的小家庭，月繳貸款約二萬，小孩送安親、課輔、才藝班、或學美語，一個小朋友一個月可能一萬元，因此多數小孩上安親班，政府要幫忙，「安親一條龍」由中央政府補助，減輕家庭負擔，同時發展安親班產業。

國民黨候選人沈智慧則提出農業政策，要建立農業研發行銷合作平台，為大坑農民找出農業經濟新方向。她說，台灣農業研發實力世界頂尖，農業試驗所就有一群非常專業的公務員，在為台灣農業默默耕耘。

農試所目前設於台中霧峰，如果立委補選成功，她會設法從中央到地方，搭建更完善的合作平台，讓農業研發、農民、園藝、花卉、行銷一起動腦筋、提企劃，為台中大坑農民找到一條「貨好、價好、多銷、快銷」的農業經濟新方向。

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