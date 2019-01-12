〈中部〉燃煤減量防空污 南投擬不展延許可

2019-01-12

〔記者劉濱銓／南投報導〕受東北季風減弱影響，近期南投空氣品質不佳，空氣品質指標（AQI）頻頻出現紅害與橘害，為改善縣內空氣，南投縣環保局今年在南崗工業區，祭出燃煤減量措施，盼以源頭總量管制，減少固定污染源，若不配合，將研議不展延燃煤許可。

要求大戶至少燃煤減量四分之一

環保局表示，改善空品先從管控污染源做起，從今年起，工業區裡燃燒重油的卜蜂企業，已率先改為燃燒天然氣，其他燃煤工廠，則盼能達到減半目標，若無法達標，至少也要減量四分之一，並從燃煤大戶下手。

環保局說，全縣一年的燃煤量為一萬五千噸，平均一天燃燒四十一噸，其中南崗工業區的工廠燃煤大戶，就佔了五成一，其餘才是洗衣產業用燃煤鍋爐作為燙衣、烘衣能源。

由於中央決定在二○二○年七月起，對燃煤廢氣採取更嚴格的檢驗標準，就目前的排廢抽查結果，僅工業區通過，洗衣業都無法過關，未來洗衣業者將改成燃氣，工業區則透過燃煤減量，減少空污。

今年起針對燃煤許可，已不再核發新的執照，並對需要展延的工廠做檢核，目前南崗工業區的天然氣管線布建率達八成，為讓企業負起社會責任，減少空污，將要求燃煤工廠至少減燒四分之一至二分之一，若未達標，就研議不再展延燃煤許可，並會加強查廠頻率，確保排廢符合規定。

環保局也說，燃煤工廠多半基於成本考量，才未能全數轉為燃氣，但過去已有要求在秋冬空氣較差季節，提升燃氣比例，加上計畫進一步對不配合業者祭出不發展延燃煤許可措施，應能逐步達到燃煤減量目標。

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