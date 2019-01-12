〈中部〉斗南景觀大道未設水溝 居民反彈

2019-01-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣政府執行斗南鎮景觀大道門戶計畫工程，卻僅施作路面未整治地下排水溝，引發沿路住戶及商家反彈，縣議員蔡東富昨邀集縣府及管線相關單位現勘，要求改善。

該路段易積水 民代要求停工

到場會勘的縣府養護工程科長徐瑞甫指出，當地舊排水系統已沒有功能，工程施作範圍是從台一線斗南大業路到大同路口，全長約一．六公里，原施作內容包括部份電線下地、新設水溝、路面改善等，但工程經費不足，部份用地屬公路總局，又涉及地下管路，才會變更設計先就路面部份改善，現階段已停工中，將通盤檢討後再行復工。

養工處：經費不足變更設計

總經費二千三百五十萬元的斗南鎮景觀大道門戶計畫工程，原定二月四日完工，但住戶發現，在大業路段只進行路面改善，未依原設計施作新的地下排水溝，而該路段為易積水地區，引發爭議。

蔡東富表示，該路段自去年十月施工以來，挖開後假復原的路面差很大，危害機車騎士行駛，而工程設計就是要解決該路段淹水問題，結果施工僅改善路面、不做地下排水溝道，令人難以接受，要求縣府停工，未依原設計新設排水溝前不能復工，以免工程有疏失又要重新挖開、浪費公帑。

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